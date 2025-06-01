Belgrad’da 20. Tekne Karnavalı Yapıldı

BELGRAD’DA GELENEKSEL TEKNE KARNAVALI DÜZENLENDİ

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da, bu yıl 20’nci kez düzenlenen geleneksel Tekne Karnavalı için süslenen teknelerin geçit töreni gerçekleştirildi. “Belgrad Aile Günleri” etkinliğinin son gününde yapılan 20. Tekne Karnavalı, vatandaşların büyük ilgisini topladı.

Karnaval sırasında Sava Nehri üzerinde yapılan geçit töreninde yer alan süslenmiş tekneler, renkli görüntüler oluşturdu. Belgrad Turizm Organizasyonu ile Belgrad Kent Yönetimi işbirliğiyle düzenlenen karnaval, sadece eğlence değil, ekolojik bilincin artırılması amacıyla seminerlerin de yapıldığı bir organizasyon oldu.