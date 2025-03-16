Belgrad’da Binlerce Kişi Protesto Gerçekleştirdi

PROTESTOLARIN GÖSTERDİĞİ BÜYÜK DESTEK

Sırbistan’da Novi Sad şehrindeki tren istasyonu kazasında hayatını kaybeden 15 kişi anısına düzenlenen protesto gösterileri, geçtiğimiz yılın kasım ayından itibaren artarak devam ediyor. 1 Kasım 2024 tarihinde Belgrad’da gerçekleşen bu etkinlik, ülke tarihinin en kalabalık protestosu olma özelliğini taşıyor. Protestolara, 4 aydır süregelen öğrenci eylemleri kapsamında 100 binden fazla kişi katıldı.

YÜZLERCE İNSAN KATILDI

Başkentte toplanan protestocular, farklı şehirlerden gelerek tek bir hedef etrafında buluştu. Ellerinde pankart ve meşalelerle Cumhurbaşkanı Aleksandır Vucic’in politikalarını protesto eden kalabalık, Sırbistan İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığına göre 107 bin kişiye ulaşarak en yüksek katılım seviyesine ulaştı. Etkinlik, “15 kişi için ayın 15’inde” sloganı ile düzenlendi ve yerel saatle 19.00’da, trajedide hayatını kaybedenlerin anısına 15 dakikalık bir saygı duruşu ile son buldu.