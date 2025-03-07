Belgrad Ormanı’nda Kaybolan Ece Gürel Hayatını Kaybetti

KAYBOLDUĞU ORMANDA BULUNDU

İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan sonra uzun arama çalışmaları sonucunda geçtiğimiz gece yarısı donmak üzereyken bulunan Ece Gürel, hastanede yaşamını yitirdi. Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel’in tedavi sürecinde kalbi bir kez durmuştu. Doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen Gürel, ardından yoğun bakım servisine alındı. Ancak gece yarısı ikinci kez kalbi durdu ve yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ACILI AİLEYE HABER VERİLDİ

ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ece Gürel’in vefatına dair yeni bilgiler paylaşıldı. Yayında, Gürel’in aç ve susuz kaldığı için organlarının iflas ettiği öğrenildi. Yaşananların ardından hastane önünde ailesine acı haber verildi ve burada hareketlilik yaşandı. Bilgi almak ve aileyi desteklemek için hastaneye gelen yakınları bir süre hastane bahçesinde bekledi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Hastaneye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri gerekli incelemeleri yaptı ve Maslak Acıbadem Hastanesi’nde işlemlerin tamamlanmasını bekleyen Gürel’in ailesi, polis ekipleri tarafından yalnız bırakılmayarak teselli edilmeye çalıştı. Ece Gürel’in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAYBOLDUĞU GÜN

Gürel, 2 Mart Pazar günü evinden çıkarak Belgrad Ormanı’nda vakit geçireceğini söylemişti. Kaybolduğu yönündeki ihbar üzerine ormanda geniş çaplı arama çalışmaları başlamıştı. Gürel’in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına ise 4 Mart’ta yapılan arama çalışmaları sırasında ulaşıldı. 4 gün süren arama faaliyetleri neticesinde, dün gece saat 01.15’te sarp bir alanda bulunan Gürel, hemen Maslak Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılmıştı.