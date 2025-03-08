Belgrad Ormanı’nda Kaybolan Ece Gürel’in Hikayesi

ECE GÜREL’İN KAYBOLMASI ÜZERİNE YAŞANANLAR

Belgrad Ormanı’nda 4 gün boyunca kaybolduktan sonra sağ olarak bulunan Ece Gürel, hastanede hayatını kaybetti. Gürel’in olayı, herkesin merak ettiği bir mesele haline geldi. Eğitimi aldığı iddia edilen cadılık zanaatı ile birlikte “Ayahuasca” da gündeme geldi. “Ayahuasca”nın, Erdal Beşikçioğlu’nun başrolünde yer aldığı “46 Yok Olan” dizisinde de işlendiği anlaşıldı.

AYAHUASCA NEDİR?

Ece Gürel’in, halüsinojenik etkisi olan ve pek çok ülkede yasaklanmış ayahuasca çayı ile bir ritüel yaptığı iddia ediliyor. Bu iddialardan sonra ayahuasca, hızlı bir şekilde dikkatleri üzerine çekti. Amazon yerlileri tarafından binlerce yıldır ritüellerde kullanılan ayahuasca, Banisteriopsis caapi bitkisinden hazırlanıyor ve Güney Amerika’da şamanlar tarafından kullanılıyor.

Ayahuasca akıllara, Erdal Beşikçioğlu’nun rol aldığı “46 Yok Olan” dizisini getiriyor. Dizide, beş yıldır komada olan kardeşini uyandırmak için ilaç geliştiren doktor Murat, tedavisinde eksik olan maddenin Şamanizm ayinlerinde içilen içecekte bulunduğuna inanarak ormanda bir Şamanizm ayinine katılıyor. Kız kardeşi Ezo’yu sağlığına kavuşturmak için Murat, ayahuasca ile tedavi sürecini uyguluyor. Dizi senaryosundaki bu durum, ayahuascanın halüsinojenik içeriği olan dimetiltriptamin (DMT) nedeni ile birçok ülkede yasaklanmasının sebeplerinden birini oluşturuyor.