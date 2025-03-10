Belgrad Ormanı’nda Kaybolan Gürel Hayatını Kaybetti

KAYBOLAN MİMAR ECE GÜREL’İN DURUMU

Kağıthane Gültepe Mahallesi’ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı’na gezmeye gideceğini belirterek çıkan Ece Gürel kaybolmuştu. Yakınlarının yaptığı ihbar sonrası, ormanda kapsamlı bir arama çalışması başlatılmıştı. Gürel’in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına 4 Mart’ta yapılan arama sırasında ulaşıldı. Ekiplerin 4 gün süren çalışmaları neticesinde, Gürel dün gece saat 01.15’te sarp bir ormanlık alanda bulundu ve Maslak Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldı. Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği tespit edilen Gürel, tedavisi sırasında bir süre kalbi durmuştu. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Gürel’in hayatını kaybettiği bilgisi geldi.

BİLGİLERİ GÜNCELLEYEN SAĞLIK BAKANI

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Ece Güler’in hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, “Allah rahmet eylesin Mimar Ece hanımı kaybettik gece 03.00’da. Aşırı bir hipotermisi vardı. Bütün çabalarımıza rağmen maalesef kurtulamadı. İnşallah sonuçta çok acı bir olay gerçekten eşine sabırlar diliyorum Allah rahmet eylesin” dedi.

Öte yandan, Ece Gürel’in “cadılık ve büyücülük” eğitimi aldığı iddia edilen Hale Nur Özen, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla “sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığıyla ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla gözaltına alındı. Özen, hastanede alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılan Özen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARKADAŞINDAN ALINAN İFADE

Sabah gazetesi tarafından yayımlanan habere göre; Ece Güler ile kaybolmadan dakikalar önce mesajlaşan arkadaşı Özge A.Ö. ile yapılan görüşmede, “Ece ile olay günü ve öncesinde çok sohbet ettik. İlk olarak bana işyerinde yaşadığı problemleri anlattı. Kaybolmadan iki gün önce işyerinde bir kağıt imzalatmışlar, canı çok sıkkındı. Bana iş tanımımda olmayan şeyler yaptırmak istediler. ‘Tuvaletleri sen temizleyeceksin, kahveleri sen getirip götüreceksin’ dediler. Ayrılmam için kağıt imzaladım diye anlattı. Ben kendisini teselli etmek istedim. Yakınları, bu kağıdı neden imzaladın diye üzerine gelince oldukça bozulmuştu” dedi. Özge A.Ö, kaybolduğu gün Gürel’in “Ben Atatürk Arboretumu’na gidiyorum” dediğini, ancak sonrasında Belgrad Ormanı’na gitmeye karar verdiğini ve “Ormana gitmek, nefes almak istiyorum” dediğini aktardı. Bu sırada daha önce birlikte gittikleri yerlerden fotoğrafları da kendisine gönderdiğini vurguladı. Ancak bir süre sonra kaybolduğunu belirterek, “Gerçekten kaybolduğunu ailesiyle konuşunca anladım” diye ekledi. Ece Gürel’in astrolojiye ilgi duyduğunu ve çeşitli dersler aldığını bildiğini ifade eden arkadaşı, “O gün bana sadece nefes almak istiyorum demişti. Ece neşe dolu biriydi. İş yerindeki problemler aile huzurunu bozmuştu ve bu nedenle moralinin bozuk olduğunu biliyorum” şeklinde konuştu.