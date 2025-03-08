Belgrad Ormanı’ndaki Şüpheli Ölüm Araştırılıyor

BELGRAD ORMANI’NDAN KAYBOLDU

2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı’na gideceğini belirterek evden çıkan Ece Gürel, daha sonra ormanda kayboldu. 4 günlük bir arama kurtarma çalışmasının ardından hafif yaralı olarak bulunan Gürel, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen maalesef Gürel hayatını kaybetti.

ÖN OTOPSİ SONUCU AÇIKLANDI

Ece Gürel’in ön otopsisi tamamlandı. Raporda, Gürel’in ölümünün hipotermi ve bunun sonucunda gelişen komplikasyonlar nedeniyle meydana geldiği değerlendirildi. Otopside alınan örneklerin laboratuvar analizleri sonrasında ölüm sebebi hakkında kesin bir kanaat belirlenmesi bekleniyor. Gürel’in cenaze töreni ise Bağcılar Güneşli Merkez Cami’nde düzenlendi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Genç kadının cenazesi Koca Sinan Mezarlığına defnedildi.

ARKADAŞLARI DUYGULARINI PAYLAŞTI

Mahalleden çocukluk arkadaşı Güfte Keskin, “Arkadaşım çok başarılı, çok iyi bir insandı. Abisi ortaokul arkadaşımdı. Aynı mahallede büyüdük. Çok pozitif, neşeli ve olumsuzluk düşünmeyecek bir insan. Medyadan duyduğum kadarıyla iş yerinde sorun yaşıyormuş” diyerek Gürel’i andı. Akrabası Metin Çeştepe ise “Çok üzgünüz, daha ileride neler çıkacak bilmiyoruz. Ölümünün altından başka şeyler çıkacak” diyerek konuyla ilgili endişelerini dile getirdi. Akrabası Yusuf Çeştepe de, “Adli Tıp’ta ön raporda organ yetmezliği denildi. Ece iyileşecek, anlatacak diye bekliyorduk. Başka olasılıkları göz önünde bulundurmak lazım” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN İDDİALAR

Ece Gürel’in ormanda geçirdiği 4 gün boyunca neler yaşadığı merak ediliyor. İş yerindeki bir tartışma nedeniyle istifa ettiği ve moral bozukluğu yaşadığı iddiaları gündemde. Sosyal medya paylaşımlarında astroloji, tarot ve kurşun dökme gibi geleneksel inançlarla ilgilendiği görülen Gürel’in meditasyon yapmak üzere ormana gitmiş olabileceği ileri sürülüyor. Ayrıca, Gürel’in telefonunun ve bazı kıyafetlerinin katlanmış halde bulunması intihar ihtimalini gündeme getiriyor. Gazeteci Emrullah Erdinç ise, Gürel’in Belgrad Ormanı’na çığlık terapisi yapmak için gittiğini belirtti.

EĞİTİMİ VE İDDİALAR

Ece Gürel’in “Witchcraft” yani “cadılık zanaati” eğitimi aldığı iddiaları da mevcut. Gürel’in hocası Hale Özen, bu eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu. Özen, “Adı sadece cadılık zanaati… Bize eğitime gelen öğrenciler genelde ilk dört dersten sonra ‘Biz burada hiç spiritüel bir şey yok’ dediklerini belirtiyorlar. Bunun cadılıkla alakası yok” dedi. Eğitimlerin kayıtlarının bulunduğunu ve gizli bir şey yapmadıklarını da vurguladı.