Belgrad Ormanında Kaybolan Peyzajcının Şüpheli Ölümü

HÜREK ÇALIŞMALARI VE KAYBINGERİ

2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı’na gitmek üzere evinden çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel, ormanda kaybolmuş. 4 gün süren arama-kurtarma çalışmalarının ardından hafif yaralı olarak bulunmuş. Olay yerinde yapılan ilk sağlık müdahalesinin ardından Gürel, ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılmış ama tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş. Hipotermi nedeniyle çoklu organ kanaması sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni otopsi raporu ile belirlenecek. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gürel’in hipotermi nedeniyle vefat ettiğini duyurmuş.

SON YOLCULUĞA UĞURLANDI

Ece Gürel için Bağcılar Güneşli Merkez Cami’nde bir cenaze töreni düzenlenmiş. İkindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanmış. Genç kadının cenazesi Koca Sinan Mezarlığına defnedilmiş. Mahalleden çocukluk arkadaşı Güfte Keskin, “Arkadaşım çok başarılı, çok iyi bir insandı. Pozitif, neşeli biriydi. İş yerinde sorun yaşıyormuş” diyerek komşunun acısını dile getirmiş.

ŞÜPHELER VE ARAŞTIRMALAR

Akrabası Metin Çeştepe, “Çok üzgünüz. Ölümünün altında başka şeyler olabilir. Çantanın ileride bulunması bizi kuşkulandırıyor. Şüpheli ölüm” ifadelerini kullanmış. Diğer akrabası Yusuf Çeştepe de, “Adli Tıp’ta ön raporda organ yetmezliği denildi. Ece iyileşecek, anlatacak diye bekliyorduk ama hevesimiz kursağımızda kaldı” şeklinde konuşmuş. Ece Gürel’in, işyeri ile tartışma yaşadığı ve istifa ettiği, bunun moral bozukluğuna yol açtığı iddia edilmiş.

MEDİTASYON VE İNTİHAR İHTİMALİ

Ece Gürel’in sosyal medya paylaşımlarında astrolojiyle ilgili faaliyetlerde bulunduğu, meditasyon yapmak için ormana gittiği ileri sürülmüş. Kesin olarak bulunmuş olan telefonunun ve bazı kıyafetlerinin katlanmış halde olması ise intihar ihtimalini gündeme getirmiş. Ece Gürel’in ‘Witchcraft’ yani “cadılık zanaati” eğitimi aldığı da iddia ediliyor. Gürel’in eğitim aldığı hocası Hale Özen, “Eğitime Eylül ayında başladı. Bunun cadılıkla alakası yok, çok gerçekçi şeylerden bahsediyoruz” diyerek bilgi vermiş.