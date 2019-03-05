Belhanda takımdan ayrılıyor

Galatasaray’da uzun zamandır forma giyen Faslı oyuncu Belhanda, Arabistan’da 6 milyon Euro teklif gelmesi halinde olumlu yanıt vereceğini söyledi.

Ara transfer döneminde Al-İttihad’dan teklif alan Younes Belhanda’yı hocası Fatih Terim “Sana ikinci yarıda ihtiyacım var. Gitmeni istemiyorum” diyerek kalmaya ikna etmişti.

Terim’le yaptığı görüşme sonrası öz güvenini kazanan Belhanda’yı mutlu eden bir diğer gelişme de Rodrigues’i tereddütsüz Suudi Arabistan’a yollayan sarıkırmızılı yönetimin, benzer teklife (9 milyon Euro) rağmen kendisini satmaması olmuştu. Yıldız oyuncu için Suudi Arabistan’dan bir takım, sezon sonu 11 milyon Euro bonservis vermeye hazır.

BELHANDA’NIN SATIŞI KASAYI ARTIYA GEÇİRECEK

Luyindama ve Maicon transferleri sonucu yaz döneminde eksi 3.3 milyon Euro bütçeye düşen sarı-kırmızılı yönetim, Belhanda’yı satarak transferde artıya geçmeyi planlıyor.

Sabah’ın haberine göre; Galatasaray’da garanti ücreti 3.350 milyon Euro olan Belhanda’nın ise Suudi Arabistan’dan yıllık 6 milyon Euro teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Ara transfer döneminde Belhanda için 5.5 milyon Euro’yu gözden çıkaran Suudiler’in 6 milyon Euro vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

Faslı 10 numara, ligin ikinci yarısında döktürmeye başladı. Alanya’da Galatasaray’ı yenilgiden kurtaran golün asistini yapan Belhanda, Trabzon-Kasımpaşa- Erzurum maçlarında toplam 4 gol attı.

TRT