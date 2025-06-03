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Belinay Araz Duygusal Bir Mesaj Verdi

AKIL VE ZEKA OYUNLARI TURNUVASI’NA DUYARLILIK DAMGASI

Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası’nda, Filistin bayrağına sahip motifle dikkatleri üzerine çeken Belinay Araz, yalnızca yaratıcı çalışmasıyla değil, verdiği anlamlı mesajlarla da katılımcıları duygulandırıyor. “Sevgiyle atan kalplerimiz mazlum çocukların yaralarına barış motifi olsun” diyerek bu projeye başlayan Erzurum Barbaros İlköğretim Okulu öğrencisi Belinay Araz, danışman öğretmeni Murat Özer’in desteğiyle Filistin bayrağını yansıtan bir motif tasarladı.

DUYGUSAL BİR MESAJ VERİYOR

Belinay, amacını, Filistin ve Gazze’deki insanlara destek olmak ve onların sesini duyurmak olarak belirtiyor. “Taşları boyayarak bir Filistin bayrağı motifi ortaya çıkardım. Orada olan bitene, ölen çocuklara duyarsız kalamayız. Çocuklar ölmesin, çocuklar oynasın. Çocuklar ölmesin, çocuklar yarışsın. Çocuklar ölmesin, çocuklar hep mutlu olsun” diyor bu genç yetenek.

ÖRNEK DURUŞU TAKDİR EDİLDİ

Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu Başkanı Şaban Kurt, Belinay Araz’ı bu hassasiyeti ve örnek duruşu için kutladı. Bu olay, toplumda duyarlılığı artıran önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Belinay’ın çalışması, gençlerin sosyal konulara olan duyarlılıklarını artırmalarına yönelik bir örnek teşkil ediyor. – Erzurum

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