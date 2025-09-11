Beline Kadar Toprak İçinde Kaldı

TOPRAK KAYMASI OLAYI

Beyoğlu’nda bir binanın temel çalışmaları esnasında toprak kayması meydana geldi. Olay, Firüzağa Mahallesi’ndeki Kadiriler Yokuşu üzerinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm inşaatında, saat 12.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, temel çalışmaları sırasında toprak kayması olabiliyor. Bu olay sonucunda bir işçi beline kadar toprağa gömüldü.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı işçi, arkadaşlarının yardımıyla toprağın altından kurtarıldı. Olay yerine ulaşan ambulansla hastaneye kaldırılan işçi, sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmedi.