Haberler

Belize Bayraklı Gemi Çanakkale’de Arızalandı

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAN GEÇİŞ SIRASINDA ARIZA

Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yaptığı esnada Yeniköy açıklarında makine arızası yaşayan Belize bayraklı 100 metre uzunluğundaki ‘Greta’ isimli konteyner gemisi, kılavuz kaptan ve römorkör eşliğinde Karanlık Liman demir sahasına yönlendirildi ve burada demirletildi. Geminin, İsrail’den İstanbul’un Ambarlı Limanı’na gittiği belirtildi.

GEMİ KAPTANINDAN AÇIKLAMA

Dün, Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yaptığı sırada meydana gelen makine arızası yüzünden geminin sürüklendiği görüldü. Gemi kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’ne bildirdi. Bunun üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-18’ gemisi, olay yerine yönlendirildi ve arıza hakkında diğer gemilere de bilgi verildi.

KARANLIK LİMAN’A YERLEŞTİRME

Bozcaada açıklarında makine arızası giderilemeyen ‘Greta’ isimli gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek buraya demirletildi. Gemiye yönelik gereken işlemler devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Gençlik Merkezi’nde İftar Programı Düzenlendi

Bilecik'te açılan Gençlik Merkezi'nde düzenlenen iftar programında gençler bir araya gelerek sosyal bağlarını güçlendirdi. Kaymakam ve Spor İl Müdürü etkinlikte yer aldı.
Haberler

Serkan Yıldırım Taraftarlarla İftarda Buluştu

Bilecik'te AK Parti İl Başkanı'nın öncülüğünde farklı futbol taraftar grupları iftar sofrasında buluşarak birlik ve dayanışma mesajları verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.