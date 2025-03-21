Belize Bayraklı Gemi Çanakkale’de Arızalandı

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAN GEÇİŞ SIRASINDA ARIZA

Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yaptığı esnada Yeniköy açıklarında makine arızası yaşayan Belize bayraklı 100 metre uzunluğundaki ‘Greta’ isimli konteyner gemisi, kılavuz kaptan ve römorkör eşliğinde Karanlık Liman demir sahasına yönlendirildi ve burada demirletildi. Geminin, İsrail’den İstanbul’un Ambarlı Limanı’na gittiği belirtildi.

GEMİ KAPTANINDAN AÇIKLAMA

Dün, Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yaptığı sırada meydana gelen makine arızası yüzünden geminin sürüklendiği görüldü. Gemi kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’ne bildirdi. Bunun üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-18’ gemisi, olay yerine yönlendirildi ve arıza hakkında diğer gemilere de bilgi verildi.

KARANLIK LİMAN’A YERLEŞTİRME

Bozcaada açıklarında makine arızası giderilemeyen ‘Greta’ isimli gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek buraya demirletildi. Gemiye yönelik gereken işlemler devam ediyor.