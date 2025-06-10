Bellingham, Dortmund’a Transfer Oldu

JOBE BELLINGHAM’IN YENİ ADRESİ AÇIKLANDI

Sunderland formasıyla dikkat çeken performans sergileyen Real Madridli yıldız Jude Bellingham’ın kardeşi Jobe Bellingham’ın yeni sezon için adresi netleşti. Borussia Dortmund, Sunderland’den Jobe Bellingham’ı 33 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus ile kadrosuna dahil etti.

TRANSFER TARİHE GEÇTİ

Bu transfer, tarihe sadece Jobe Bellingham için değil, aynı zamanda İngiliz ekibi Sunderland için de önem taşıyor. Sunderland, bu satışla birlikte kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle bir oyuncu satmış oldu. Jobe Bellingham, bu transferle Dortmund tarihinin en pahalı ikinci transferi olurken, ağabeyi Jude Bellingham’dan daha yüksek bir bedelle transfer oldu. Jude Bellingham, 30 milyon euro ödenerek Birmingham’dan Borussia Dortmund’a katılmıştı.

JOBE BELLINGHAM’IN PERFORMANSI

Bu sezon Championship liginde, Jobe Bellingham 40 maçın 39’unda ilk 11’de görev aldı ve sadece bir maçı sakatlık nedeniyle kaçırdı. 19 yaşındaki sporcu, bu mücadelelerde 4 gol ve 3 asistlik başarılı bir performans ortaya koydu.