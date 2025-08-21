Haberler

Bellona, 2026 Koleksiyonunu Lansmanla Tanıttı

BELLONA 2026 KOLEKSİYONUNU TANITTI

Bellona, Türkiye’nin en çok tercih edilen mobilya markası olarak 2026 yılındaki yeni ürün koleksiyonunu büyük bir lansman toplantısıyla tanıtıyor. Zarafet ve fonksiyonelliği bir araya getiren modern tasarımlar, günümüz yaşam alanlarının ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sunuyor. Lansman, Bellona Genel Merkezi’ndeki Ar-Ge Showroom’unda gerçekleştirilen özel bir sunumla başladı ve bu etkinlikte katılımcılar, koleksiyonla ilgili detaylı bilgileri ilk elden alma fırsatı yakaladı.

Etkinlik günü, sektör temsilcileri ve marka yetkililerinin bir araya geldiği keyifli bir akşam yemeği ile tamamlandı. Lansman süresince yapılan görüş alışverişleri, mobilya sektöründe önemli heyecan ve merak uyandırdı. “Bugünün Tasarımı, Yarının Yaşamı” mottosuyla yola çıkan Bellona, 2026 koleksiyonuyla kaliteli, fonksiyonel ve estetik ürünler sunmayı amaçlıyor.

Bucak’ta Damat Öldüren Kayınpeder Tutuklandı

Bucak'ta bir adam, damadının evinin önüne tır park etmesine sinirlenerek onu av tüfeğiyle vurdu ve sonrasında tutuklandı.
Aydın’da, Baba ve Oğlu Göçükte Kaldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde su hattı döşeme çalışması sırasında yaşanan göçükte bir baba kurtulmayı başarırken, oğlu hayatını kaybetti. Annenin yürek yakan feryatları ise duyuldu.

