Bellona, 2026 Koleksiyonunu Lansmanla Tanıttı

BELLONA 2026 KOLEKSİYONUNU TANITTI

Bellona, Türkiye’nin en çok tercih edilen mobilya markası olarak 2026 yılındaki yeni ürün koleksiyonunu büyük bir lansman toplantısıyla tanıtıyor. Zarafet ve fonksiyonelliği bir araya getiren modern tasarımlar, günümüz yaşam alanlarının ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sunuyor. Lansman, Bellona Genel Merkezi’ndeki Ar-Ge Showroom’unda gerçekleştirilen özel bir sunumla başladı ve bu etkinlikte katılımcılar, koleksiyonla ilgili detaylı bilgileri ilk elden alma fırsatı yakaladı.

Etkinlik günü, sektör temsilcileri ve marka yetkililerinin bir araya geldiği keyifli bir akşam yemeği ile tamamlandı. Lansman süresince yapılan görüş alışverişleri, mobilya sektöründe önemli heyecan ve merak uyandırdı. “Bugünün Tasarımı, Yarının Yaşamı” mottosuyla yola çıkan Bellona, 2026 koleksiyonuyla kaliteli, fonksiyonel ve estetik ürünler sunmayı amaçlıyor.