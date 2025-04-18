Bellona Kayserispor, Antrenman Yapmaya Devam Ediyor

MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında 20 Nisan Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüpten gelen bilgilere göre, teknik direktör Sergej Jakirovic’in yönetiminde, kar yağışı altında gerçekleştirilen antrenman, önce pas ve baskı çalışmaları ile başladı. Antrenmanın sonunda futbolcular, çift kale maç yaparak idmanı tamamladı.

SON DÜZENLEMELER YAPILIYOR

Bellona Kayserispor, hazırlıklarını yarın tamamlayarak Fenerbahçe maçı için son düzenlemeleri yapacak. Takımın maç öncesi performansı ve çalışmaları, taraftarlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Bu süreçte, sporcuların motivasyonu ve teknik direktör Jakirovic’in stratejileri de önem taşıyor.