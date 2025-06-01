Bellona Kayserispor Kaleci Antrenörü Bora Sevim, Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

MAÇ İYİ GEÇTİ

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Reeder Samsunspor’a 2-1 yenilen Bellona Kayserispor’un kaleci antrenörü Bora Sevim, karşılaşmanın uzatma dakikalarındaki gollere engel olamadıklarını ve maçı kaybettiklerini belirtti. Sevim, maç sonrası basın toplantısında, hiçbir takımın kaybetmek amacıyla sahaya çıkmadığını vurguladı. “Takım olarak buraya geldiğimizden beri oyuncularımız üst düzey maçlar gösterdi. İddiamız maçtan önce yoktu ama hiçbir takım kaybetmek için sahaya çıkmıyor. Zaten mücadele gücü yüksek bir takımız. Bunu da sahaya yansıttık.” dedi.

OYUNCULARA TEŞEKKÜR

Bora Sevim, oyuncularına kendi ve ekibi adına teşekkür etti. “Maçla ilgili söylenecek fazla bir şey yok. Samsunspor kazanmak istiyordu. İyi bir taraftar desteği vardı. Son anda da olsa kazandılar. Kendilerine Avrupa maçlarında başarılar diliyorum.” ifadeleriyle konuşmasını sürdürdü.