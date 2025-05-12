Bellona Kayserispor, Onvo Antalyaspor 2-1

MAÇIN DETAYLARI
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Arda Kardeşler, Murat Şener, Suat Güz
Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Bourabia, Carole, Karimi, Attamah, Ramazan Civelek, Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso, Nazon
Onvo Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip, Kaluzinski, Van de Streek (Dk. 11 Soner Dikmen), Samudio, Larsson
GOLLER VE SARI KARTLAR
Goller:
Dk. 12 ve 29 Cardoso (Bellona Kayserispor)
Dk. 25 Thalisson (Onvo Antalyaspor)
Sarı kartlar:
Dk. 30 Kartal Kayra Yılmaz (Bellona Kayserispor)
Dk. 41 Thalisson (Onvo Antalyaspor)
İLK YARI ANALİZİ
Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Bellona Kayserispor ile Onvo Antalyaspor arasında gerçekleşen maç, ev sahibi takımın 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi. Maçın 12. dakikasında, Bellona Kayserispor öne geçti. Kartal Kayra Yılmaz’ın kornerden ceza sahasına gönderdiği pas, Cardoso’nun etkili şutuyla gol oldu: 1-0.
17. dakikada Bellona Kayserispor, Carole’nin pasıyla tekrar tehlike yarattı. Cardoso’nun gelişine vurduğu top, üst direkten döndü. Ardından 25. dakikada Onvo Antalyaspor eşitliği sağladı. Kaluzinski’nin kornerden açtığı ortada, Thalisson kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
29. dakikada Bellona Kayserispor, Ramazan Civelek’in pasıyla yeniden öne geçti. Ceza sahası içindeki Cardoso’nun şutu, maçta skoru 2-1’e taşıdı. İlk yarı bu skorla sona erdi.