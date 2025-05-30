Bellona Kayserispor, Reeder Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig’in son haftasında 1 Haziran Pazar günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergej Jakirovic yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmaları ile dar alanda çift kale maç gerçekleştirdi.

HAZIRLIKLAR YARIN SONLANACAK

Bellona Kayserispor, Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın tamamlayacak. Takım, bu karşılaşmanın öncesinde son antrenmanını yaparak maça daha üst düzeyde bir performansla çıkmayı hedefliyor.