Belnka, Carrefour Cipsi Toplattı

CARREFOUR MAĞAZALARINDA CİPSLERİN TOPLATILMASI

Belçika Gıda Güvenliği Kurumu (FAVV), 2 Haziran 2025 tarihinde Carrefour mağazalarında satılan “Chips Sticks Paprika Aromalı” cipslerin yüksek oranda akrilamid içermesi nedeniyle acil bir geri çağırma yaptığını duyurdu. Kanserojen bir madde olan akrilamid nedeniyle, halk sağlığını tehdit eden bu ürünlerin satışı durduruldu. FAVV, “Söz konusu cipslerde tespit edilen akrilamid seviyesi, gıda güvenliği standartlarını aşmaktadır. Tüketicilerin bu ürünleri tüketmemesi, satın almış olanların ise iade etmesi veya imha etmesi gerekmektedir” şeklinde bir açıklamada bulundu. Kurum, marketler ve distribütörlere ürünlerin derhal geri çekilmesi talimatını verdi.

AKRİLAMİD NEDİR?

Akrilamid, beyaz, kokusuz ve kristal yapıdaki bir kimyasaldır. 120°C ve üzeri sıcaklıklarda pişirilen nişasta bazlı gıdalarda, özellikle kızartma, fırınlama veya kavurma işlemleri esnasında gıdalardaki şekerler ile asparajin amino asidinin Maillard reaksiyonu sonucu meydana gelir. Patates cipsi, kızarmış patates, kahve, ekmek ve kahvaltılık gevrekler gibi gıdalarda sık sık bulunur.

KANSA BİR TEHDIT OLARAK GÖRÜLÜYOR

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), akrilamidi 2A sınıfında (insanlar için muhtemel kanserojen) kategorisine almıştır. Hayvan deneylerinde, yüksek dozda akrilamidin akciğer, böbrek üstü bezleri, tiroid ve meme gibi organlarda tümör oluşumuna yol açtığı gözlemlenmiştir. Ancak, insanlarda bu durumun kesinliği henüz tam olarak kanıtlanmamıştır.