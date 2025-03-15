Belözoğlu: “Galatasaray’a Karşı Zorlandık”

GALATASARAY MAÇINA AÇIKLAMALAR

Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Antalyaspor’u 4-0’la mağlup etti. Maç sonrasında Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Takımının performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belözoğlu, “Oyuncular elinden geleni yaptı. Gole kadar çalıştığımız Galatasaray vardı. Üzüldüğüm taraf, geldiğimizden beri Fenerbahçe maçının ilk 30 dakikası, Galatasaray karşısında golden sonraki süreç. Bugüne kadar 40-45 antrenman yaptık, bunların 30 tanesi defansif antrenmanlar. Defansif anlamda sıkıntıları olan bir takımız. Bu takımdaki oyunculara karşı çok daha yakın durmanız gerekiyor. Bunlara çalıştık ama yapamadık,” dedi.

FUTBOLCU PERFORMANSI

Açıklamalarına devam eden genç antrenör, “Ben bu takıma gelirken her şeyi kabul ettim. Oyuncu eksikliğinden şikayet edemem. Şikayet edecek teknik adam da değilim. Birebirde yapmamız gereken çok daha net bir duruştu. Oyuncular bunu yapmaya çalıştılar ama onlara bu fırsatı verdiğinizde yetenekli oyuncuları var Galatasaray’ın. Çok üzgünüz, samimi söylüyorum. Bizim bir an önce arka bloktan uzaklaşmamız gerekiyor. Bunu da yapabileceğimiz gücümüz var. Bunu da yapmak adına yolumuza tekrar başlamamız gerekiyor,” şeklinde konuştu.

GOL SONRASI DEĞERLENDİRME

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Belözoğlu, “Bizim adımıza çok zor bir maç oldu. Gol yediğimiz dakikaya kadar çalıştıklarımızı uygulamaya çalıştık. Galatasaray bireysel kalitesi yüksek, kazanma odaklı tecrübesi var. Burada onlarla baş etmek adına elimizden geldiğince dersimize iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Kendimizi bir an önce bizi rahatlatacak pozisyona ulaşmak adına motive olmaya devam edeceğiz,” dedi. Son dört maçında 4 puan hedeflediğini ve 6 puan bulduklarını belirten Belözoğlu, “Kasımpaşa ve Rize galibiyetleri bizim adımıza önemli. Yolumuz daha çok uzun, 30 puan var. Minimum 10 puanı kazanıp lige tutunmak istiyoruz,” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE ANALİZİ

Galatasaray ile Fenerbahçe’nin güçlü oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Belözoğlu, “Teknik adam olarak bir takımın birinden daha iyi demek çok doğru değil. Son dönemde Fenerbahçe’nin çok güçlü oyunu var. Galatasaray, ligde çok uzun süredir yenilmiyor. Bugün maça coşkulu başladılar. Geçen seneki güçlü oyunlarının biraz gerisinde olduğunu düşünüyorum,” diyerek sözlerini tamamladı.