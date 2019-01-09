Belözoğlu’ndan Volkan Demirel açıklaması

Medipol Başakşehirli oyuncu Emre Belözoğlu’ndan Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel ile ilgili açıklama geldi.

38 yaşındaki Emre Belözoğlu, hem Medipol Başakşehir’i hem de tarihinin en kötü ve sıkıntılı günler yaşayan eski takımı Fenerbahçe’yi hem Türk futbolunu hem de Volkan Demirel’in affedilmesi hakkında önemli açıklamalar yaptı.

‘Öndeler ama yapamayacaklar’ algısı var. Bu bizim için iyi. Bunun içinde birazcık gizli hayranlık yattığını düşünüyorum. İyi bir kadromuz var ama ekonomik olarak 4 takımın gerisindeyiz. Futbol kimsenin tekelinde olmasın elbette ama şirketleşmenin önünün açılması gerekiyor. Başakşehir’in yakaladığı başarıyı yakalayabileceklerini diğer takımlara inandırdık. ‘Şampiyon olsa kim tura çıkacak’ yaklaşımı doğru bir yaklaşım değil. 5 yıllık bir kulüpten bahsediyorsunuz. Her yıl şampiyonluğa oynuyor. Taraftarımız başarıyla ve iyi oyuncu gelmesiyle artabilir. Robinho’dan beklentimiz yüksek. Şampiyonluk için böyle havaları teneffüs etmiş oyunculara ihtiyaç var. Ligde 51 puanın 42’sini alacak takım var mı düşünmek lazım!

F.BAHÇE YARALI OLDUĞUNU HİSSETTİRMEMELİ

Fenerbahçe için dışarıdan konuşmak kolay. Yıllarca o kulübün içinde bulundum. En güzel dönemleri de en zor dönemleri de gördüm. Bu tabloya rağmen taraftarın vermiş olduğu destek mükemmel. Ben İsmail Kartal zamanında 10 bini geçmeyen maçlar oynadığımızı hatırlıyorum Kadıköy’de… Büyük takımlarda oyuncu grubu aidiyeti kaybetmeye başladığında bu sıkıntılar ortaya çıkar. Çünkü o aidiyeti hisseden oyuncu, kötü zamanda da sahiplenir takımı. Fenerbahçe en çok bu sıkıntıyı yaşadı. Ersun Yanal’la beraber hava bir değişti. Ama ikinci yarı hiçbir takımın işi kolay değil. Büyük takımlar yaralı olduğunu rakiplerine hissettirmemeli. F.Bahçe ilk yarı bunu hissettirdi.

AFFEDİLMESİ DEĞERLİ

Volkan Demirel çok yakın arkadaşım. İyi Fenerbahçeli demeyeceğim, büyük Fenerbahçeli… Affedilmesi, takımın içinde olması çok değerli benim için. Kulübe kendini adayan futbolcu kolay bulunmuyor. Aşılmayacak bir problem yokmuş demek ki. Fenerbahçe’de zaten Türk kaleci kültürü var. Volkan bırakana kadar bu kültürü Harun gibi Berke gibi isimlere aşılayacak.

DEVLETİN DESTEĞİ ÖNEMLİ

TÜRKIYE’DEKI belediyelerin spora ve sporcuya yatırımlarını kimse göz ardı edemez. Kulüplere bu destek verilmese, bu ülkedeki spora destek verecek çok az insan kalır. Bunu kimse yadsımasın. Devletimiz ve belediyeler, gücünü spora aktararak çok önemli bir misyon üstlendiler.

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