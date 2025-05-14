Ben Cohen, Gazze’ye yardım protesto etti

BEN COHEN’İN GÖZALTINA ALINMASI

Dondurma markası Ben&Jerry’s’in kurucularından Ben Cohen, Gazze’ye insani yardımın yetersizliği konusunda duyduğu öfkeyi dile getirmek amacıyla ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr’a tepki gösterdiği sırada gözaltına alındı. Savaş karşıtı sivil toplum örgütü CodePink, X sosyal medya platformunda, Cohen’in gözaltına alındığı anları içeren bir video paylaştı. Videoda, Kennedy Jr’ın yer aldığı Kongre’deki bir oturumda Cohen’in, “Kongre, Gazze’de çocukları öldüren bombaları gönderiyor ve bunun bedelini Medicaid kesintileriyle ödüyor.” şeklinde bir protestoda bulunduğu görülüyor.

POLİS MÜDAHALESİ VE GÖZALTINA ALINMA ANLARI

Cohen’in oturumda yaptığı protestodan sonra polisler tarafından salondan dışarı çıkarıldığı ve gözaltına alındığı anlaşılıyor. Bu esnada Cohen, Gazze’ye olan desteğini ifade etmeye devam ediyor. İran’ın Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 862’ye, yaralıların sayısı ise 119 bin 648’e yükselmiş durumda.