“Ben Davies: Bu Maç Farklı Olacak”

GALERİ, ANTRAMANINI TAMAMLADI

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Galler, son antrenmanını Kadir Has Stadyumu’nda gerçekleştirdi.

BEN DAVIES: BU MAÇ FARKLI OLACAK

Antrenmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galler Milli Takımı’nın savunma oyuncusu Ben Davies, “İlk maçta iyi bir performans sergiledik. Eksiklerimiz de vardı ama bunların farkındayız. Bu maç farklı olacak. Kendimizi yeterince geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Zor bir maç olacak ama kazanmaya geldik” dedi.