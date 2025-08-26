Ben Leman, 2025’te NOW TV’de başlayacak

DRAMATİK YAPIMIN DETAYLARI

Dram türündeki bu etkileyici yapım, 2025 sonbaharında izleyicilerin karşısına çıkacak. Yapım şirketi NTC Medya, senaristler ve yönetmen ekibi projenin detaylarını paylaşmaya başladı. “Ben Leman” dizisi, öğretmen olan Leman’ın yıllar sonra doğup büyüdüğü kasabaya dönüşüyle başlıyor. İlk bakışta sakin görünen bu küçük kasaba, gerçekte gizemler ve sırlarla dolu bir geçmiş içeriyor. Leman, eski arkadaşlarıyla bir araya geldikçe, yıllardır saklı kalmış olaylar ortaya çıkıyor. Dostluklar, aşklar ve ihanetlerle dolu bu ortamda, kahramanların hayatları büyük bir değişimden geçiyor. Dizi, hem dramatik sahneleri hem de gerilim dolu anlarıyla izleyiciyi ekrana kilitlemeyi amaçlıyor. İzleyicilerin dikkatini çeken bir başka konu ise güçlü diyaloglar ve duygusal derinlik.

OYUNCU KADROSUNDAKİ GÜÇ

“Ben Leman” dizisinin dikkat çeken yönlerinden biri de etkileyici oyuncu kadrosu. Başrolde Burçin Terzioğlu, Tayanç Ayaydın, Selin Şekerci, Duygu Sarışın ve Gökçe Eyüboğlu yer alıyor. Bu beş güçlü ismin bir araya gelmesi, diziyi sezonun iddialı projeleri arasına sokuyor. Kadronun geri kalanında ise Tansel Öngel, Şebnem Sönmez, Hüseyin Soysalan ve Neriman Uğur gibi deneyimli isimler bulunuyor. Genç ve dinamik oyuncuların hikâyeye katacağı taze enerji de dikkat çekiyor. Her bir oyuncunun, karakterlerine derinlik kazandırması bekleniyor. Dizinin yapımcısı Mehmet Yiğit Alp, senaristleri Yekta Torun ve Hilal Yıldız olarak belirlendi. Yönetmeni ise Semih Bağcı olarak görev alıyor. Hikâye, izleyiciyi klasik dram kalıplarının ötesine taşıyacak bir özgün kurguya sahip.

ÇEKİM YERLERİ VE TANITIMLAR

Dizinin çekimleri, İzmir’in Urla, Sığacık ve Seferihisar gibi doğal güzellikleri olan bölgelerinde gerçekleştiriliyor. Bu mekanlar sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda hikâyenin duygusal tonunu güçlendiriyor. Ege’nin sıcak atmosferi, kasabanın hem huzurlu hem de gizemli havasını destekliyor. Görüntü yönetmenliği, doğallığın ön planda tutulmasıyla izleyicinin kendini hikâyenin içinde hissetmesini sağlıyor. “Ben Leman” dizisinin tanıtımları kısa süre önce başlamış olup, okuma provasının tamamlandığı ve çekimlerden ilk karelerin izleyicilerle paylaşıldığı belirtiliyor. Sosyal medyada, dizinin afişi ve tanıtım videoları yoğun ilgi görüyor. Özellikle “geri sayım başladı” sloganıyla yapılan ilk duyuru, yeni sezonun merak edilen gelişmeleri arasında yer alıyor. Dram dizilerine ilgi duyan izleyiciler için “Ben Leman”, şimdiden yeni bir soluk olarak değerlendiriliyor.

YAYIN TARİHİ VE BEKLENTİLER

Dizinin Eylül 2025’te başlayacağı kesinleşti. Hangi platformda yayınlanacağı ise NOW TV olarak belirlendi. Başrol oyuncuları arasında Burçin Terzioğlu, Tayanç Ayaydın, Selin Şekerci, Duygu Sarışın ve Gökçe Eyüboğlu yer alıyor. Çekimlerin İzmir ve çevresinde yapılması, dizinin doğal atmosferini güçlendiriyor. Tüm bu bilgiler ışığında “Ben Leman”, yeni sezona damga vurması beklenen yapımlar arasında yer alıyor. İzleyiciler, ekran karşısında bu bekleyişin heyecanını duymaya şimdiden başladı.