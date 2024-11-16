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Bencil Olmayı Dileyen Hande Doğandemir

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HANDENİN BENCİLLİK ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ

Hande Doğandemir, tek çocuk olmasına rağmen bencil olamadığını ifade ediyor. “Keşke biraz bencil olabilseydim. İnsanları çok düşünüyorum,” diyor. Bu sözleriyle, karşısındaki kişileri kendinden daha çok düşündüğünü vurguluyor. Doğandemir, Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Empati” programında, “Ailem tek çocuk olup bencil olmamam için ellerinden gelen her şeyi yapmışlar,” şeklinde ekliyor. Hande, karşısındaki insanları daha fazla düşünen biri olduğunu ve bunu kendine gösterse daha iyi olacağını belirtiyor.

SEVGİ VE TEK ÇOCUK OLMAK

Oyuncu, 14 yıl boyunca çocuk hasreti çeken bir anne babanın kızı olarak yetiştiğini söylüyor. “Tek çocukların sevgiyle ilgili bir derdi oluyor. Yüksek dozda sevgiyle başlıyoruz hayata. Hayat boyunca karşılaştığın kişilerde o sevgiyi göremeyebilirsin,” diyerek bu konudaki düşüncelerini paylaşıyor. Son olarak, “Bugün bu Hande olmaktan mutluyum,” diyerek kendisiyle barışık olduğunu vurguluyor.

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