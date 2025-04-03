Benden Sonra Şarkısıyla Rıza Tamer Etkisi

Son dönemde büyük bir ilgi gören “Benden Sonra” adlı parça, genç sanatçı Rıza Tamer’in etkileyici yorumu ile dinleyicileriyle buluştu. Yayınlandığı günden itibaren sosyal medya üzerinde geniş yankılar uyandıran bu şarkı, duygusal derinliği ve çarpıcı sözleri sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Dinleyiciler, şarkının sözleri ve arka hikayesi hakkında derin bir merak içinde. Peki, “Benden Sonra” şarkısının sözleri nelerdir? Rıza Tamer bu parça için kimi hedef aldı? İşte, bu konudaki detaylar…

ŞARKININ POPÜLERLİĞİ

Rıza Tamer’in seslendirdiği “Benden Sonra”, TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında yaygın olarak kullanılmaya başlanınca, “Benden Sonra” şarkısının neden bu denli popüler olduğu sorusu gündeme geldi. Dinleyiciler, özellikle şarkının anlam dolu sözlerini duygusal paylaşımlarda kullanarak parçanın daha fazla duyulmasına yardımcı oldu.

KLIBİN VE YORUMUN ETKİSİ

Klip çalışması ve Rıza Tamer’in güçlü performansı, şarkının dikkat çekici olmasında önemli bir rol oynadı. Bu durum, “Benden Sonra” parçasının yalnızca müzik listelerinde değil, sosyal medya gündeminde de sağlam bir yer edinmesine neden oldu.

ŞARKI SÖZLERİ

[Bölüm 1]

Sonunda kalp nakli de yaptılar sana

Ne oldu beni gözü gibi seven o kadına?

Eline bi’ şey geçti mi bari düşmanımla saf tutunca?

Yazdın, çizdin, oynadın, bastın damarıma

[Bölüm 2]

Kuklan değilim, oyuncak değilim

Bi’ ben değilim

Seni tanıyan herkes haklı

Ölünüm, delinim

Çağırsan gelirim

Anla be, seninim

Sevme, özürlü kalp, yasaklı

Nakarat

Yıldız yatağımdan kalkar bu aşkı duysa

Ne canlar verdim, neyine yetmiyorsa

Gün gelip de kader hesabını sorsa

Çek cezanı, senin aşktan anladığın buysa

Benden sonra kimse değerini biçemez

Sağlam dursa da bi’ kadehten fazla içemez

O tozlu yolları tek başına geçemez

Bi’ yanı “Git” diyo’, bi’ yanı “Kal”

Bi’ nefes al, içimde kal

Yıldız yatağımdan kalkar bu aşkı duysa

Ne canlar verdim, neyine yetmiyorsa

Gün gelip de kader hesabını sorsa

Çek cezanı, senin aşktan anladığın buysa

Benden sonra kimse değerini biçemez

Sağlam dursa da bir kadehten fazla içemez

O tozlu yolları tek başına geçemez

Bi’ yanı “Git” diyo’, bi’ yanı “Kal”

Bi’ nefes al, içimde kal

SONUÇ

Yakaladım seni, seni

Şimdi biraz ben, biraz sen

Deştik mi yaraları? Özür