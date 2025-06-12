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Bender Abbas İskelesi’nde Yangın Çıktı

YANGIN OLAYI VE ETKİLERİ

İran’ın Bender Abbas şehrinde bulunan bir iskelede çıkan yangın sonucu 10’dan fazla tekne alevler içinde kaldı. Hürmüzgan eyaletinin yönetim merkezi olan Bender Abbas’taki balıkçı iskelesinde meydana gelen yangının ardından yetkililer, yangına müdahalenin hala devam ettiğini bildirdi.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Yangın anında olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürerken, yangının nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Yangın, bölgedeki balıkçılar ve tekne sahipleri arasında büyük bir endişeye sebep oluyor. Yetkililer, durumu yakından takip ettiklerini ve gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade ediyor.

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