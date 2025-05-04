Bender Abbas’ta Arama Kurtarma Sona Erdi

Bender Abbas’taki patlama sonrası arama kurtarma çalışmaları sona erdi

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BİTTİ

İran’ın Basra Körfezi kıyısında bulunan Bender Abbas kentindeki limanda 26 Nisan’da meydana gelen patlama nedeniyle yapılan arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı açıklandı. İran’ın resmi haber ajansına göre, Hürmüzgan Kızılay Müdürlüğü konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Son 2 günde herhangi bir yaralı veya hayatını kaybetmiş kişiye ait kalıntıya rastlanmaması nedeniyle, cumartesi akşamı itibarıyla arama ve kurtarma çalışmaları sona ermiştir.” ifadesi yer aldı.

KAYIP YAKINLARI LİMANA TOPLANDI

Dün, kayıp yakınlarından oluşan onlarca kişi, patlamada kaybolan akrabalarının durumunu belirlemek amacıyla limanın girişinde bir araya geldi. İran Kriz Yönetimi Sözcüsü Hüseyin Zeferi, 29 Nisan’da Hürmüzgan eyalatine bağlı Bender Abbas’taki Şehid Recai Limanı’nda hayatını kaybedenlerin sayısının 70’e çıktığını duyurdu. Şu ana kadar DNA testi ile kimlikleri belirlenen 46 kişinin cenazeleri, ailelerine teslim edildi.

PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Bender Abbas Limanı’nda 26 Nisan’da meydana gelen şiddetli patlama ile ilgili İranlı yetkililer, yaklaşık 1200 kişinin yaralandığını ve patlamanın sabotaj olduğuna dair herhangi bir kanıt bulamadıklarını ifade etti. İçişleri Bakanı İskender Mumini ise, patlamanın “ihmalden” kaynaklandığını belirtti.