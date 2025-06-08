Bender Abbas’ta Yangın Çıktı, Kontrol Altında

YANGIN BİLGİLERİ

İran’ın güneyinde bulunan Bender Abbas kenti, eski çarşısındaki bir depoda yangın çıkma olayıyla sarsıldı. Resmi kaynaklara göre, bu yangın Bender Abbas’ın önemli ticaret merkezlerinden biri olan eski pazarın ikinci katındaki bir depoda meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangında can kaybı ya da yaralı durumu olmadığı bildiriliyor.

ÖNCEKİ OLAYLAR

Bender Abbas kenti, Basra Körfezi kıyısında yer alan Hürmüzgan eyaletine bağlı bir yerleşim. Daha önce, Şehid Recai limanı bölgesinde 26 Nisan’da yaşanan büyük bir patlama sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Bu olay, kentin güvenlik açısından hassas bir durumda olduğunu gösteriyor.