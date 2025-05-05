Bender Abbas’ta Yangın Yeniden Çıktı

YANGIN YENİDEN ÇIKTI

İran’ın Bender Abbas kentinde, 26 Nisan’da şiddetli bir patlamanın ardından yangın yeniden ortaya çıktı. Şehid Recai Limanı’nda konteynerlerin taşınması sırasında bir yangının meydana geldiği, fakat bu durumun kısa bir süre içerisinde kontrol altına alındığı ifade ediliyor.

KONTEYNER İSTİFLEYİCİSİ ARIZA YAPTI

İran devlet televizyonunun haberine göre, yangın, limandaki konteyner yüklemeleri esnasında konteyner istifleyicilerinden birinin hidrolik pompasının arızalanması ve sonrasında dökülen akaryakıt nedeniyle çıktı. Kısa sürede söndürülen bu yangın, daha önceki patlama ile ilgili kaygıları yeniden gündeme getirdi.

PATLAMADA ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı’nda, 26 Nisan öğle saatlerinde gerçekleşen büyük patlama sonucunda birçok insan hayatını kaybetti. İranlı yetkililer, gerçekleşen bu trajedinin ardından yaklaşık 1200 kişin yaralandığını ve patlamanın sabotaj olduğuna dair henüz bir kanıt bulunmadığını aktardı. İçişleri Bakanı İskender Mumini, olayın “ihmalden” kaynaklandığını belirtti.