Haberler

Benfica, Aktürkoğlu’na Veda Sinyali Verdi

BENFİCA’DA GOL ATAN FUTBOLCU VEDA ETTİ

Portekiz’in dev takımlarından Benfica, dün akşam Fenerbahçe’yi 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasına geçiş yapmasını sağladı. Bu kritik karşılaşmada golü atan Kerem Aktürkoğlu, maç sonrası soyunma odasında yaptığı konuşma ile veda mesajı verdi.

TAKIM ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Maisfutebol’un haberine göre, milli futbolcu doping kontrolünden çıktıktan sonra takım arkadaşlarına veda niteliğinde bir konuşma gerçekleştirdi. Aktürkoğlu, son zamanlarını onlarla geçirmiş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca, kısa süre içinde Fenerbahçe’ye transferinin olumlu şekilde sonuçlanacağına inandığını söyledi.

Benfica’nın daha önce oyuncusunu 25 milyon euronun altında bırakmayacağına dair bir açıklaması bulunuyordu. Fenerbahçe, başlangıçta bu fiyatı karşılamaya hazırdı, fakat daha sonra teklifini 18 milyon euro seviyelerine çekti. Ancak sarı-lacivertliler, teklifi tekrar 25 milyon euro seviyesine yükseltti.

ÖNEMLİ

Haberler

Fenerbahçe’ye Başkanlık Seçimi Geliyor

Fenerbahçe'nin 2025 başkanlık seçimi hakkında taraftarlar ve spor camiası detayları merak ediyor. Seçimin tarihi ve adaylarla ilgili bilgiler bekleniyor.
Haberler

Konyaspor Göztepe’ye Gidiyor, Hazır

Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile yapacağı maç için Kayacık Tesisleri'nde hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, ısınmanın ardından taktiksel çalışmalara odaklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.