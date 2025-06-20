Benfica Auckland City Canlı Yayın Bilgisi

BENFICA AUCKLAND CITY CANLI İZLEME İMKANI
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MAÇ HAKKINDA BİLGİLER
Benfica Auckland City maçı TRT 1 ekranlarında canlı olarak izleniyor. Maç bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma, Orlando’da bulunan Inter&Co Stadyumu’nda gerçekleşecek.