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Benfica, Auckland City Maçı Canlı Yayınlanacak

C GRUBU’NDA CRİTİK MAÇ

Bu karşılaşma, C Grubu’nda önemli bir seviyeye ulaşmış durumda. Benfica, gruptaki ilk mücadelesinde Boca Juniors ile berabere kalırken, Auckland City ise Bayern Münih karşısında 10-0’lık bir mağlubiyet aldı.

Benfica – Auckland City maçı, 20 Haziran 2025 Cuma günü saat 19:00’da gerçekleşecek. Bu karşılaşma, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından şifresiz bir şekilde izlenebilecek. Ayrıca, karşılama TRT Spor kanalı üzerinden de canlı olarak yayınlanacak. TRT’nin dijital platformu “tabii” ile de canlı izleme imkanı bulunuyor.

Bunun yanında, Digiturk, Tivibu, D-Smart, Kablo TV ve Turkcell TV+ gibi dijital platformlar üzerinden TRT 1 kanalına ulaşarak maçı şifresiz olarak izlemek mümkün.

Benfica’da yer alan milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün, bu mücadelede ilk 11’de yer alması öngörülüyor. Benfica’nın muhtemel kadrosu şu şekilde; Trubin, Dahl, A. Silva, Otamendi, Carreras, Aursners, Florentino, Orkun Kökçü, Di Maria, Kerem Aktürkoğlu ve Pavlidis. Auckland City’nin olası kadrosu ise Tracey, Murati, Boxall, Den Heijer, Mitchell, Lobo, De Vries, Garriga, Ilich, Manickum ve Bevan olarak sıralanıyor.

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