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Benfica – Auckland Maçı Devam Edecek Mi?

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI’NDA HAVA ŞARTLARI ETKİLİ OLDU

Benfica ile Auckland City arasındaki maç, FIFA Kulüpler Dünya Kupası kapsamında kötü hava koşulları nedeniyle zorunlu olarak geç başlıyor ya da duraksıyor. Bu, organizasyon tarihinde bu türden yaşanan 4. karşılaşma olma niteliğini taşıyor.

MATCH DEVAM EDECEK Mİ?

Benfica – Auckland maçı şu an 1-0’lık Benfica üstünlüğüyle sürüyor. İzleyiciler için TRT 1’den gelen bilgilere göre, maçın saat 22.05’te devam etmesi bekleniyor. Maç, TRT Spor kanalından da yayınlanacak.

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