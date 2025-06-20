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Benfica – Auckland Maçı Durduruldu

MAÇTAKİ KÖTÜ HAVA ŞARTLARI

Benfica ile Auckland arasında gerçekleşen FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı, kötü hava şartları sebebiyle durduruldu. Bu olay, turnuvada meydana gelen geç başlayan veya ara verilen dördüncü karşılaşma oldu. Hava koşullarının etkisi, maçın ilerleyişini olumsuz etkiledi.

MAÇIN DEVAM TARİHİ BELİRSİZ

Benfica – Auckland maçıyla ilgili ne zaman devam edeceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öncelikli olarak, karşılaşma 1-0’lık skorla Benfica’nın liderliğiyle sürüyor. İzleyiciler, gelişmeleri merakla bekliyor.

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