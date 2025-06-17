Benfica, Boca Juniors ile karşılaşıyor

BENFİCA’NIN İLK MAÇI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Benfica, turnuvadaki ilk maçına çıkıyor. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Portekiz temsilcisi, bu önemli mücadelede Arjantin temsilcisi Boca Juniors ile karşılaşacak. Maçın heyecanı, futbolseverlerin gözlerini üzerine çekiyor.

KEREM VE ORKUN NEDEN YOK?

Boca Juniors ile Benfica arasındaki bu kritik maçta Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün neden bulunmadığı merak ediliyor. Maçta, her iki oyuncunun da yedekler arasında yer aldığı bildiriliyor. Ancak bu durumun ardındaki sebepler henüz resmi olarak açıklanmadı.

Boca Juniors ve Benfica arasındaki FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı, TRT Spor kanallarından canlı olarak izlenebiliyor. Maç, 17 Haziran Salı günü saat 01:00’de başlayacak ve Miami Gardens’daki Hard Rock Stadyumu’nda gerçekleşecek. Maç, tek karşılaşma olarak oynanacak ve izleyiciler, TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden şifresiz olarak yayını takip edebilecek.