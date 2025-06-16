Benfica, Boca Juniors ile karşılaşıyor

BENFICA İLK MAÇINA HAZIR

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Benfica ilk kez sahne alıyor. Portekiz ekibi, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile turnuvadaki ilk maçında, Arjantin temsilcisi Boca Juniors ile karşılaşacak.

MAÇ DETAYLARI

Peki, Boca Juniors ile Benfica maçı tek maç mı sorusunun yanıtı evet; karşılaşma tek maç üzerinden oynanıyor. Maç, 17 Haziran Salı günü saat 01:00’de başlayacak. İki takım, Miami Gardens’daki Hard Rock Stadyumu’nda bir araya gelecek.

Boca Juniors ile Benfica arasındaki FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı, TRT Spor kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Maç, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan ve Türksat uydusu aracılığıyla internet üzerinden şifresiz olarak takip edilebilecek.