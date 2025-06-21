Benfica’da Futbolcular Tartıştı, Maç 6-0

BENFİCA’NIN HIZLI BAŞLANGICI

Portekiz kulübü Benfica, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü’nün katkısıyla FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda başarılı olmayı hedefliyor. Aktürkoğlu ve Kökçü, Benfica’nın Auckland City ile oynadığı maçta ilk 11’de görev aldı. Maçta yaşanan tartışmalar dikkat çekti. İlk yarı, 1-0’lık Benfica üstünlüğü ile tamamlandı.

YAĞMUR VE FIRTINA MAÇA DAMGA VURDU

Benfica – Auckland City karşılaşmasının ikinci yarısı, yoğun yağmur ve fırtına nedeniyle başlamadı. Yaklaşık 3 saatlik bir beklemenin ardından, maçın ikinci yarısı sonunda başladı. Mücadele, Benfica’nın 6-0’lık galibiyeti ile sonuçlandı.

ORKUN KÖKÇÜ’DEN TEKNİK DİREKTÖRE TEPKİ

Benfica’nın orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Auckland City maçında 62. dakikada oyundan alınırken teknik direktör Bruno Lage’ye sert bir tepki gösterdi. Aynı anda oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu, milli arkadaşını sakinleştirmeye çalıştı. Portekiz medyası, Bruno Lage’nin futbolcularıyla arasının pek iyi olmadığını öne sürmüştü. C Grubu’nda mücadele eden Boca Juniors, ilk maçında 2-2 berabere kalmıştı. Orkun ve Kerem, maçın 61. dakikasında yedek kulübesine gönderildi. Auckland City ise Bayern Münih’e 10-0 gibi ağır bir yenilgi almıştı.

İLK 11’LER

Benfica: Trubin, Kerem, Aursnes, Barreiro, Carreras, Di Maria, Orkun, Otamendi, Pavlidis, Prestianni, Silva

Auckland City: Garrow, Bell, Bevan, Boxall, den Heijer, Ilich, Lagos, Mitchell, Yoo, Zeb, Zhou Tong