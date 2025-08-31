“Benfica’dan Veda Mesajı”

PORTUGAL’DEN TRANSFER GELİŞMELERİ

Portekiz kulübü Benfica, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Fenerbahçe ile bir anlaşmaya vardığını duyurdu. Kulübün resmi web sitesinde yapılan açıklamada, “Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon euro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon euroya ulaşabileceği anlamına gelmektedir” şeklinde ifadeler yer aldı. Ayrıca, öncelik hakkı nedeniyle transferin koşullarıyla ilgili milli futbolcunun eski kulübü Galatasaray’a bilgi verildiği bildirildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NDAN VEDA MESAJI

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Fenerbahçe’ye transfer olduğunu duyurdu. 26 yaşındaki milli futbolcu, Benfica’ya duygusal bir veda gerçekleştirdi. Kerem Aktürkoğlu’nun veda mesajında, “Sevgili Benficalılar, maalesef veda zamanı geldi. Unutulmaz bir yıl ve harika anılarla dolu bir yolculuğun ardından, bu yolda bana eşlik eden herkese birkaç söz bırakmak istiyorum. Öncelikle takım arkadaşlarıma, değerli hocam Bruno Lage ve teknik ekibine, ayrıca kulüpte çalışan tüm inanılmaz insanlara yürekten teşekkür ederim. Sizinle bu zamanı paylaşmak büyük bir onurdu” ifadeleri dikkat çekti.

Ayrıca, “Bu kulüp, hayatımda her zaman çok özel bir yere sahip olacak. Avrupa’daki ilk deneyimimde hepinizden sonsuz bir destek gördüm ve bunun için çok minnettarım” diyerek duygularını ifade eden Aktürkoğlu, “Son olarak, Başkanımız Rui Costa’ya özel bir teşekkür bırakmak istiyorum. Benim için yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim başkan” sözleriyle mesajını sonlandırdı.