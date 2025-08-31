Benfica’dan Veda Mesajı: Teşekkürler

BENFİCA’DAN KEREM AKTÜRKOĞLU ANLAŞMASI

Portekiz’in köklü kulübü Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinde paylaşımda bulunularak, “Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon euro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon euroya ulaşabileceği anlamına gelmektedir.” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, milli futbolcunun eski takımı Galatasaray’a öncelik hakkı nedeniyle transferin koşullarıyla ilgili bilgi verildiği belirtildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NDAN DUYGULU VEDA

Yaşanan bu gelişmenin ardından Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından takipçilerine veda etti. Fenerbahçe’ye transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, Benfica’ya olan teşekkürlerini iletti. Aktürkoğlu’nun veda sözleri arasında, “Sevgili Benficalılar, maalesef veda zamanı geldi. Unutulmaz bir yıl ve harika anılarla dolu bir yolculuğun ardından, bu yolda bana eşlik eden herkese birkaç söz bırakmak istiyorum.” ifadeleri yer aldı.

VEDA MESAJINDAN ÖNE ÇIKANLAR

İlk olarak takım arkadaşları, teknik ekip ve kulüpteki çalışanlara teşekkür eden Kerem Aktürkoğlu, taraftarların desteğine de vurgu yaptı. “İlk maçımda sahadan çıkarken tüm stadyumun ayağa kalkıp beni alkışladığı anı asla unutmayacağım. O an sonsuza dek kalbimde kalacak.” diyerek duygularını dile getirdi. Benficalı futbolcu, “Sizlere hak ettiğiniz lig şampiyonluğunu kazandıramamanın üzüntüsüyle ayrılıyorum, ancak bunun için çok minnettarım.” dedi. Son olarak başkan Rui Costa’ya da özel bir teşekkür bırakmayı ihmal etmedi.