Benfica, Estoril’i 2-1 yendi

BENFİCA LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Portekiz 1. Futbol Ligi’nin 32. haftasında Benfica, Estoril’e konuk oldu ve karşılaşmayı 2-1’lik skorla kazandı. Maç, Antonio Coimbra da Mota Stadı’nda oynandı. Bu mücadelenin ilk 11’inde milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü yer aldı. Konuk takım Benfica, maçın başlama düdüğünden sadece 7 dakika sonra Orkun Kökçü’nün pası ile Fredrik Aursnes’in attığı golle öne geçti.

İKİNCİ GOL GELDİ

Benfica, 35. dakikada Arjantinli stoper Nicolas Otamendi’nin bulduğu golle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarının sonlarına doğru, ev sahibi Estoril’den Brezilyalı orta saha oyuncusu Vinicius Zanocelo, 78. dakikada takımına tek golü kazandırdı. Ancak bu gol, Estoril’in mağlubiyetini engelleyemedi ve karşılaşma 2-1 sonuçlandı.

LİGDEKİ DURUM

Bu galibiyetle Benfica, 78 puana ulaşarak Sporting Lizbon’un 3 puan önünde liderliğe yükseldi. Estoril ise 42 puanla 8. sırada yer aldı. Benfica, bu performansla şampiyonluk mücadelesinde önemli bir adım atmış oldu.