Benfica, Estrela’yı 1-0 yendi

PORTEKİZ LİGİ’NDE İLK HAFTA SONUCU

Portekiz Ligi’nde sezonun ilk hafta karşılaşmasında Estrela ve Benfica karşılaştı. Benfica, zorlu geçen bu maçtan 1-0’lık bir galibiyetle ayrıldı. Lizbon temsilcisinin galibiyetini 60. dakikada penaltı vuruşundan kaydettiği golle Pavlidis sağladı. Bu sonuçla Benfica, ligde 3 puan elde ederken, Estrela yeni sezona puansız başladı.

KEREM AKTÜRKOLUĞU’NUN DURUMU

Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Kerem Aktürkoğlu’nun Estrela maçına hazır olduğu bilgisini veren Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, milli futbolcuyu maç kadrosuna dahil etti. Kerem, maç içinde ısınmaya gitti ancak Estrela karşısında oyuna girmedi.