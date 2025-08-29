Benfica, Fenerbahçe ile Anlaştı

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN TRANSFERİ İLE İLGİLİ ANLAŞMA

Benfica, Türkiye’den Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu’nun sportif haklarının satışı konusunda prensipte bir anlaşma sağladığını açıkladı. Kulüp, Portekiz Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu’na yaptığı bildirimde, Aktürkoğlu’nun kalıcı transferi üzerindeki maddeleri paylaştı.

ANLAŞMA DETAYLARI

Benfica’nın resmi web sitesinde yer alan açıklamada, “Söz konusu anlaşma, prensip olarak oyuncunun sportif haklarının 22 milyon 500 bin Avro tutarında ve hedeflere bağlı değişken bir ücret karşılığında kesin olarak devredilmesini öngörmektedir; bu da transferin toplam değerinin 25 milyon Avro tutarına ulaşabileceği anlamına gelmektedir” denildi. Ayrıca, Galatasaray’ın rüçhan hakkı olduğu için bu şartların kendisine önceden bildirildiği belirtildi.