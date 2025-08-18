Benfica, Fenerbahçe ile oynayacak

BENFİCA SON ANTRENMANINI YAPTI

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nun ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Benfica, tesislerinde son antrenmanını tamamladı. Portekiz temsilcisi 20 Ağustos Çarşamba günü İstanbul’da Fenerbahçe ile karşılayacak. Kırmızı-beyazlı takım, İstanbul’a gitmeden önce hazırlıklarını Teknik Direktör Bruno Lage liderliğinde sürdürüyor.

MİLLİ FUTBOLCU İLE HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun da formasını giydiği kadrosuyla İstanbul yolculuğuna çıkacak. Porto ekibi, yarın İstanbul’a varacak ve mücadele öncesi son antrenmanını saat 19.00’da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirecek.