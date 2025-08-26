Benfica Fenerbahçe Maçı 27 Ağustos’ta

MAÇ TARİHİNİ KESİNLEŞTİRİYOR

Fenerbahçe, İstanbul’daki ilk karşılaşmasının ardından rövanş için Portekiz’e doğru yola çıkıyor. Taraftarlar, bu mücadelenin sonucuna göre UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılma imkanını öğrenmek için heyecanla bekliyor. Benfica ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00’de başlayacak.

CANLI YAYIN VE MAÇ DETAYLARI

Maç, Portekiz’in başkenti Lizbon’da gerçekleşecek ve Türkiye’deki futbolseverler TRT 1 kanalından canlı olarak izleyebilecek. Fenerbahçe, bu zorlu maçı kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasına yükselmeyi hedefliyor. Benfica ile daha önce 3 kez karşılaşan temsilcimiz, 1975-1976 sezonunda yaşanan 7-0’lık mağlubiyetten sonra 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde sahasında 1-0 kazanmasına rağmen deplasmanda 3-1 kaybetmiş ve final şansını kaybetmişti.

KARŞILAŞMALARIN GEÇMİŞİ

İki ekip arasında oynanan son resmi maç 2018-2019 sezonunda gerçekleşti. Benfica o maçı 1-0 kazanırken, deplasmandaki karşılaşma ise 1-1 berabere sonuçlandı ve Benfica turu geçti. Ayrıca, bu sezon başında Esuebio Kupası kapsamında yapılan hazırlık maçında da Benfica, Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup etmişti. Fenerbahçe, UEFA’ya kadro bildiriminde bulunurken, Diego Carlos, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao gibi oyuncuları kadroda yer almadı. Fenerbahçe’nin bildirdiği kadro ise şu şekilde: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri.