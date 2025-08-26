Benfica Fenerbahçe Maçı Canlı Yayında

MAÇIN YAYINI VE ÖNEMİ

Mücadele, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İlk maç, Kadıköy’de golsüz berabere sona ermişti. Rövanşta kazanan taraf, grup aşamasına adını yazdıracak.

FENERBAHÇE’NİN ŞİMDİKİ DURUMU

Fenerbahçe’de yeni transferler Edson Alvarez ve Dorgeles Nene, UEFA listesinde yer almadıkları için Benfica karşısında forma giyemiyor. Ayrıca Becao, Diego Carlos ve Mert Hakan Yandaş kadroda bulunmuyor. Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Cenk Tosun’un yerine UEFA listesine Cengiz Ünder dahil edildi. Mourinho’nun tercihine göre, Cengiz Ünder maç kadrosunda yer alabilecek.

İLK ONBİR DETAYLARI

Benfica’nın sahaya çıkacağı ilk 11: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup, Pavlidis ve Ivanovic. Öte yandan Fenerbahçe’nin sahaya süreceği ilk 11 ise: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, Duran ve En Nesyri. Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Kerem Aktürkoğlu, Benfica rövanşında yedek kulübesinde başlayacak. Teknik ekibin planına göre milli futbolcuya maçın ilerleyen dakikalarında süre verilmesi bekleniyor.