MAÇ TARİHİ VE SAATİ

En çok araştırılan konulardan biri olan “Benfica Fenerbahçe maçı ne zaman?” sorusu, sarı-lacivertli taraftarlar ve futbolseverler için merak konusu oluyor. Özellikle maçın ne zaman başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı dikkate alınmakta. Dev karşılaşma ile ilgili en çok aranan diğer soru ise “Benfica Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?” oluyor. İşte Şampiyonlar Ligi play-off turuna damgasını vuracak bu kritik maçın detayları.

MAÇIN YAYINLANACAĞI KANAL

Fenerbahçe, ilk maçında evinde 0-0 berabere kaldığı Portekiz temsilcisi Benfica ile 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele, Türkiye saati ile 22:00’de başlayacak. Taraftarlar bu tarihi saati büyük bir heyecanla bekliyor. Karşılaşma, TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Böylece Türkiye genelindeki tüm futbolseverler maçı ek bir ücret ödemeden izleyebilecek.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMİ

Fenerbahçe’nin Benfica karşısında elde edeceği sonuç, Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılma şansı açısından oldukça belirleyici olacak. Bu nedenle, karşılaşma hem sportif açıdan hem de taraftar desteği açısından büyük bir öneme sahip.