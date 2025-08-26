Haberler

FENEBAHÇE İLE BENFICA ARASINDAKİ HEYECANLI RÖVANŞ MAÇI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul’da golsüz sona eren ilk maçın ardından Fenerbahçe, Benfica’nın ev sahipliğinde mücadele edecek. Peki, Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Bu kritik rövanş karşılaşması, 27 Ağustos Çarşamba günü Estadio da Luz’da gerçekleşecek. Karşılaşma, Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak. Maçta düdüğü Sloven hakem Slavko Vincic çalacak. Vincic’in yardımcı hakemleri ise Tomaz Klancnik ve Andaz Kovacic olacak.

MAÇIN YAYINI VE FENERBAHÇE’NİN HEDEFİ

Benfica Fenerbahçe maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00’de başlıyor. İlgili karşılaşma TRT 1 kanalından şifresiz olarak izlenebilecek. Fenerbahçe, Benfica’yı geçmesi durumunda 16 yıl sonra yeniden Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yer alacak. Sarı-lacivertli ekip, en son 2008-2009 sezonunda Devler Ligi’nde bu aşamada mücadele etmişti. Portekiz’e gitmeden önce Fenerbahçe’de sadece bir eksik oyuncu bulunuyor. Süper Lig’de Göztepe ile oynanan maçta sakatlanan Cenk Tosun, UEFA listesinin dışında kaldı. Yerine kadroya dâhil edilen Cengiz Ünder ise, teknik direktör Jose Mourinho’nun şans vermesi halinde Benfica maçı için sahada olacak.

ÖNEMLİ

Uyuşturucu Operasyonu, 21 Obje Ele Geçirildi

Develi'de yapılan uyuşturucu operasyonunda, 10 gram esrar, 38 kök kenevir ve 21 tarihi eser ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Kadın Bıçaklandı, Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Sevgi Yandık, eşi Doğan Ş. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi. Doğan Ş. ise hızla yakalandı.

