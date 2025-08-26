Benfica – Fenerbahçe Maçı TRT 1’de

BENFİCA-FENERBAHÇE MAÇI HEYECANI

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda heyecan tüm hızıyla sürüyor. İlk maçta golsüz berabere kalan Fenerbahçe, rövanş karşılaşması için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Benfica ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek mücadele, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00’de oynanacak.

MAÇIN YAYIN BİLGİLERİ

Avrupa’nın önemli takımlarından ikisinin karşı karşıya geleceği bu kritik mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Fenerbahçe’nin bu karşılaşmada nasıl bir strateji izleyeceği merak ediliyor.

OLASILIKLAR VE TURUMU

Fenerbahçe’nin tur atlayabilmesi için çeşitli senaryolar söz konusu. 1. Eğer sarı-lacivertliler galip gelirse, her tür galibiyetle turları atlamış olacaklar. 2. Ancak, 90 dakika beraberlikle tamamlanırsa, karşılaşma uzatmalara gidecek. 3. Mağlubiyet durumunda ise Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam edecek.