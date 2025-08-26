Benfica Fenerbahçe Maçı Yedekte Başlayacak

MAÇ DETAYLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rövanş maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de Estadio da Luz’da gerçekleşecek. Bu kritik karşılaşmada düdüğü Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic çalacak. Maçın sonucu, iki takım için büyük önem taşıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN DURUMU

Portekiz medyasındaki bilgilere göre, Kerem Aktürkoğlu, Benfica ile oynanacak rövanş maçında yedek kulübesinde yer alacak. Teknik ekip, milli futbolcunun maç boyunca ilerleyen dakikalarda oyuna dahil edilmesini planlıyor. Bu durum, takımın stratejisi açısından dikkate değer bir detay olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE KADROSUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Fenerbahçe’nin yeni transferleri olan Edson Alvarez ve Dorgeles Nene, UEFA’ya yazılmadıkları için Benfica karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca, Becao, Diego Carlos ve Mert Hakan Yandaş da kadroda yer almıyor. Sakatlığı nedeniyle listeden çıkarılan Cenk Tosun’un yerine ise Cengiz Ünder eklendi. Mourinho’nun tercihine bağlı olarak Cengiz Ünder’in sahada görev alması bekleniyor.

TAKIM KADROLARI

Benfica’nın muhtemel kadrosu şu isimlerden oluşuyor: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup, Pavlidis, Ivanovic. Fenerbahçe’nin olası oyuncu listesi ise İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, Duran, En Nesyri şeklinde gözüküyor. Bu karşılaşma, her iki takım için de önemli bir başarı şansı sunacak.