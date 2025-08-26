Benfica, Fenerbahçe’ye Kerem Aktürkoğlu’nu veremiyor

BENFİCA’DA KEREM AKTÜRKOĞLU KARARI

Portekiz basını Record’un aktardığına göre, Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu ile ilgili kararını açıkladı. Lage, Fenerbahçe karşısında Schjelderup’u ilk 11’de sahaya sürmeyi planlıyor ve milli futbolcumuzu ise yedek soyundurmayı düşünüyor. Aktürkoğlu, Kadıköy’deki ilk maça ilk 11’de başlamış ve taraftar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanmıştı. Benfica ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, rövanş maçı olarak yarın akşam 22.00’de Portekiz’in başkenti Lizbon’da gerçekleştirilecek.

FERNERBAHÇE’DEN TRANSFER YORUMLARI

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Kerem Aktürkoğlu’nun transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Akın, “Transferler yavaş yavaş oluyor. Kolay olmuyor transfer yapmak. Hem maddi anlamda hem de takımlar kolay kolay bırakmıyor. Benfica bırakmıyor mesela Kerem’i.” ifadelerini kullandı. Benfica’da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’nin gündeminde olmaya devam ediyor. Akın, milli futbolcunun transferi ile ilgili “Kerem Aktürkoğlu gelecek mi?” sorusuna ise “İnşallah.” yanıtını verdi.